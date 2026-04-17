Доля зерна в экспорте продукции АПК в 2025 году снизилась до 27%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Доля зерна в экспорте продукции российского АПК в 2025 году составила 27% (по стоимости) против 37% в 2024 году, но оно сохранило лидирующие позиции в общем объеме поставок, сообщается в обзоре "Аграрный экспорт регионов России", подготовленном федеральным центром "Агроэкспорт".

Доля масложировой продукции выросла до 22% с 20%, продукции пищевой и перерабатывающей отрасли - до 14% с 12%, рыбы и морепродуктов - до 14% с 11% соответственно.

Как заявляла ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут, Россия к 2030 году планирует снизить до 25% долю зерновой группы в экспорте продукции АПК. Экспорт все больше ориентируется на поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, говорила она.

Как сказано в обзоре, самые высокие среднегодовые темпы роста экспорта за период с 2021 по 2025 годы отмечены в отгрузках мясной и молочной продукции - 14,1%. Экспорт масложировой продукции рос в среднем на 6,1%, продукции пищепрома - на 3,6%. В то же время по экспорту зерна, а также рыбы и морепродуктов показатель отрицательный - соответственно 0,1% и 2,6%. По сравнению с 2024 годом наибольший рост выручки отмечен от экспорта рыбы и морепродуктов (на 22%), мясной и молочной продукции (19,9%), продукции пищепрома (12,2%).

Среди товаров, показавших в период с 2021 по 2025 годы наибольший рост поставок, центр выделил баранину (в 14 раз), живых животных (в 3,5 раза), подсолнечник (в 3,1 раза), сахар (в 2,8 раза), а также замороженные пищевые субпродукты свиней (в 2,7 раза).

В 2025 году Россия экспортировала продукции АПК на $41,6 млрд. Расхождение с данными ФТС ($40,9 млрд) ранее объяснялось тем, что в показателях службы не учитывается экспорт рыбы и морепродуктов, выловленных за пределами таможенной зоны Российской Федерации, а также ряд других позиций, включенных в федеральный проект "Экспорт продукции АПК". В натуральном выражении экспорт составил 83,3 млн тонн.

Россия в 2025 году экспортировала продукцию АПК в более 170 стран мира. "Как и в предыдущие два года, первое место в стоимостном объеме среди ведущих импортеров занял Китай ($7,7 млрд). Затем следуют Белоруссия ($4 млрд), Казахстан ($3,8 млрд), Турция ($3,8 млрд), Иран ($2,9 млрд) и Египет ($2,3 млрд).

В 2025 году почти 63% ($26,1 млрд) российского агроэкспорта обеспечили 10 регионов с объемами экспортной выручки более $900 млн каждый. Пятерка лидеров осталась неизменной: Москва ($7,5 млрд), Ростовская область ($5,2 млрд), Московская область ($2,8 млрд), Краснодарский край ($2,25 млрд) и Приморский край ($2,21 млрд). В топ-10 также вошли Калининградская, Белгородская, Новосибирская и Мурманская области, Камчатский край. Десятку лидеров покинули Петербург, Липецкая и Курская области.