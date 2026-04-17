Инженера РЖД обвинили по делу о сходе вагонов поезда в Ульяновской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение инженеру по делу о сходе вагонов поезда в Ульяновской области, в результате которого пострадали несколько десятков человек, сообщает СКР в пятницу.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

По версии следствия, 27 марта обвиняемый - инженер сетевого диагностического комплекса инфраструктуры "ЭРА+" № 519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО "РЖД" - "допустил преступную небрежность".

В частности, по данным СКР, он, получив расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна по участку Куйбышевской железной дороги с 888 по 1078 км и "выявив имеющиеся на ней дефекты, не инициировал вторичный более детальный контроль".

В результате 3 апреля на 953 км перегона ст. Путевой - ст. Бряндино сошли восемь вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением "Москва - Челябинск" из-за "излома рельса из-за наличия дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы", говорится в сообщении.

"Вследствие неосторожных действий обвиняемого более 80 пассажирам поезда, в том числе детям, причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры ОАО "РЖД". Размер ущерба устанавливается", - отметили в СКР.