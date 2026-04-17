Инженера РЖД обвинили по делу о сходе вагонов поезда в Ульяновской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы предъявили обвинение инженеру по делу о сходе вагонов поезда в Ульяновской области, в результате которого пострадали несколько десятков человек, сообщает СКР в пятницу.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

По версии следствия, 27 марта обвиняемый - инженер сетевого диагностического комплекса инфраструктуры "ЭРА+" № 519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО "РЖД" - "допустил преступную небрежность".

В частности, по данным СКР, он, получив расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна по участку Куйбышевской железной дороги с 888 по 1078 км и "выявив имеющиеся на ней дефекты, не инициировал вторичный более детальный контроль".

В результате 3 апреля на 953 км перегона ст. Путевой - ст. Бряндино сошли восемь вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением "Москва - Челябинск" из-за "излома рельса из-за наличия дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы", говорится в сообщении.

"Вследствие неосторожных действий обвиняемого более 80 пассажирам поезда, в том числе детям, причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры ОАО "РЖД". Размер ущерба устанавливается", - отметили в СКР.

СКР РЖД Ульяновская область
"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

 Мурашко оценил распространенность курения табака в России в 17,73%

Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

 Голикова сообщила о выросшей за год на 3% общей заболеваемости россиян

Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

 Росавиация не видит оснований запрещать использовать пауэрбанки на борту самолета

Ученые прогнозируют начало магнитных бурь на Земле в течение суток

Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 12, есть повреждения

Четыре БПЛА ликвидированы над Ленинградской областью

Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых

Четыре человека получили травмы из-за разрушения перрона на станции во Владивостоке

Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками

 Минобороны РФ сообщило о старте с Плесецка ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9028 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов