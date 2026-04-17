Более 2,7 тыс. кабинетов открыто для психолого-психиатрической помощи участникам СВО

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Психолого-психиатрическая помощь с 2023 года оказана сотням тысяч участникам специальной военной операции (СВО); для этого открыто более 2,7 тыс. специализированных кабинетов по всей стране, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Особо чувствительный блок - психолого-психиатрическая помощь. В целом в стране изменили подход с целью дестигматизации и повышения доступности этих видов помощи. Так, за период с июня 2023 года по конец 2025 года помощь оказана многим сотням тысяч граждан. Для этого открыто более 2,7 тыс. специализированных кабинетов по всей стране", - сказал Мурашко на итоговом заседании коллегии Минздрава РФ в пятницу.

По итогам 2025 года зафиксировано более 1 млн случаев оказания ветеранам СВО первичной медико-санитарной помощи, сообщил министр.

По итогам диспансеризации более 131 тыс. ветеранов СВО прошли обследования, из них 54% направлены на второй этап диспансеризации.

Мурашко сообщил, что разработали обновленную модель медико-психологического сопровождения. Во все регионы РФ направлены методические рекомендации по работе, а для раннего выявления признаков расстройств разработана система "СтресСкан" - веб-приложение, которое проходит регистрацию как медицинское изделие.

Министр добавил, что не должно остаться ни одного региона РФ, где существуют проблемы с этим направлением.

Минздрав Михаил Мурашко
