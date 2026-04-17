В Кремле приветствовали решение о перемирии между Ливаном и Израилем

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве приветствуют достижение перемирия между Израилем и Ливаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, решение о перемирии приветствуем, и мы надеемся на то, что за эти дни, которые были обозначены, действительно, удастся выйти на договоренности, которые позволят избежать в дальнейшем повторения боевых столкновений", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что согласовано десятидневное прекращение огня, прекратившее обмен ударами на севере Израиля и в Ливане. Оно вступило в силу в ночь на пятницу.