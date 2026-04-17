"Ленфильм" и СКР договорились о творческом сотрудничестве

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Киностудия "Ленфильм" и Следственный комитет России подписали соглашение о сотрудничестве, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

"Документ дает возможность творческого взаимодействия студии "Ленфильм" и СК в лице Культурного центра (ведомства - ИФ)", - уточнила гендиректор киностудии Надежда Андрющенко.

Сотрудничество, в частности, направлено на организацию культурной и познавательно-досуговой деятельности сотрудников СК и курсантов Академии ведомства, создание условий для развития творческих способностей, формирования патриотизма, уважительного отношения к отечественным культурным традициям. Для этого, например, планируется организовывать кинопоказы, привлекать курсантов к проектам киностудии.

Руководитель Культурного центра - помощник председателя СКР Мария Краснопеева отметила, что у "Ленфильма" и ведомства уже были успешные совместные проекты.

На церемонии стало известно, что "Ленфильм" начал работу над сценарием документального сериала по материалам книги председателя СКР Александра Бастрыкина о знаменитых сыщиках прошлого.