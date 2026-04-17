Тегеран пригрозил принять ответные меры в случае продолжения морской блокады Штатами

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Если Вашингтон не снимет морскую блокаду или иным образом нарушит условия соглашения между США и Ираном, Тегеран примет необходимые ответные меры, заявил в пятницу представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Если другая сторона намерена нарушить соглашение, а, судя по всему, она этого хочет, и если морская блокада продолжится, Иран примет в ответ необходимые меры", - приводит его слова агентство "Тасним" в пятницу.

Багаи подчеркнул, что Иран рассматривает блокаду пролива Вашингтоном как нарушение соглашения о прекращении огня.

Ранее Иран заявил, что открывает Ормузский пролив в рамках соглашения с США. Тем не менее президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива продолжится до заключения финального соглашения о перемирии.

