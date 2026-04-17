Brent подешевела до $88,76 за баррель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок обвалились вечером в пятницу после ряда заявлений Ирана и Вашингтона об открытии Ормузского пролива.

К 18:21 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $10,63 (10,7%), до $88,76 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $11,86 (12,53%), до $82,83 за баррель.

В ходе сессии Brent дешевела до $86,09 за баррель, WTI - до $80,56 за баррель. Доля "длинных" позиций в Brent вечером в пятницу упала до 27% по сравнению с 82% в начале сессии, по данным Bridgeton Research.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что судоходство через Ормузский пролив может возобновиться без каких-либо препятствий на период действия перемирия в Ливане.

"Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран", - написал он в соцсети.

"Комментарии министра иностранных дел Ирана указывают на деэскалацию до тех пор, пока действует перемирие. Теперь рынок хочет увидеть, увеличится ли число танкеров, проходящих через Ормузский пролив", - написал аналитик UBS Джованни Стауново.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Тегерану за разблокировку Ормузского пролива, однако заявил, что Штаты сохранят морскую блокаду Ирана до тех пор, пока "наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%". Трамп также сказал, что иранская сторона дала согласие никогда впредь не закрывать Ормузский пролив, и что Иран при поддержке США начал процесс по очищению пролива от морских мин.

"Рынок сейчас полагает, что война и блокировка пролива закончились", - отметил главный аналитик Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен.

