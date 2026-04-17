Глава МИД РФ прибыл в Турцию, где примет участие в Анталийском дипломатическом форуме

Фото: Арзу Пашаева/ ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Пятом Анталийском дипломатическом форуме, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в Мах-канале.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 17-18 апреля Лавров по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики примет участие в Пятом Анталийском дипломатическом форуме.

По ее данным, "запланированы выступления главы российского внешнеполитического ведомства на специальной сессии форума, а также двусторонние встречи с иностранными коллегами".

"Предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке, в Закавказье, в Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами", - уточнила представитель МИД РФ.