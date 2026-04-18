Что случилось этой ночью: суббота, 18 апреля

Атака БПЛА на Ленинградскую область, заявление Трампа по переговорам с Ираном, прибытие Сергея Лаврова в Турцию

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Ленинградской области за ночь силами ПВО уничтожено 27 беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что в районе порта Высоцк произошло возгорание, предположительно, из-за сбитого БПЛА. Пожар в настоящее время ликвидируется. Пострадавших нет.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран продолжат контактировать в течение этих выходных. Он не уточнил, планируются ли прямые очные переговоры. Иранская сторона назвала заявления Трампа ложью.

- В Тихорецке Краснодарского края произошло возгорание на территории нефтебазы. По данным оперативного штаба региона, погибших и пострадавших нет.

- Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую покупку российской нефти, которая была погружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия выводит такие сделки из-под американских санкций и будет действовать до 16 мая 2026 года.

- Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Пятом Анталийском дипломатическом форуме. Форум проходит 17–18 апреля в Анталии. Лавров приехал по приглашению министра иностранных дел Турции.

- Американский авианосец USS Gerald R. Ford прошёл через Суэцкий канал и вернулся в Красное море. Ранее корабль находился в Восточном Средиземноморье. Он вошёл в Красное море в сопровождении двух ракетных эсминцев — USS Mahan и USS Winston S. Churchill.

