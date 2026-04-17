Лавров отправится в Турцию для участия в форуме

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в Пятом Анталийском дипломатическом форуме.

"17-18 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Турцию, город Анталия, по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики для участия в Пятом Анталийском дипломатическом форуме", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее данным, "запланированы выступления главы российского внешнеполитического ведомства на специальной сессии форума, а также двусторонние встречи с иностранными коллегами".

"Предполагается обсудить ключевые аспекты международной повестки дня, в том числе положение дел на Ближнем Востоке, в Закавказье, в Черноморском регионе, а также актуальные вопросы отношений с отдельными государствами", - уточнила представитель МИД РФ.

