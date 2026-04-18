Открытое горение ликвидировали на морском терминале в Краснодарском крае

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в морском порту Туапсе (Краснодарский край), сообщает оперативный штаб региона в субботу.

"В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекли 154 человека и 49 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что на терминале в морском порту Туапсе после атаки беспилотников в ночь на 16 апреля загорелось технологическое оборудование.

