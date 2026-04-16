Пожар тушат на терминале в морском порту Туапсе после ночной атаки БПЛА

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают тушить возгорание на терминале в морском порту Туапсе (Краснодарский край) после ночной атаки беспилотников на город, сообщает оперативный штаб региона.

В результате атаки БПЛА в порту загорелось технологическое оборудование, говорится в сообщении.

На месте ЧП работает штаб тушения пожара, задействовано 157 человек, 49 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщал в своем канале в Мах губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, минувшей ночью Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. Погибли два человека, еще семь пострадали. Повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов. Кроме того, обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

В городе объявлен режим ЧС.

Сообщалось также о повреждении контактной сети на железнодорожной станции "Туапсе" Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"). Движение поездов дальнего и пригородного сообщения осуществляется в штатном режиме.