Пожар ликвидировали на морском терминале в Краснодарском крае

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание в морском порту Туапсе (Краснодарский край), возникшее в результате атаки БПЛА в минувший четверг, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.

К ликвидации огня привлекались свыше 150 человек и 49 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на терминале в морском порту Туапсе после атаки беспилотников в ночь на 16 апреля загорелось технологическое оборудование. Открытое горение спасатели ликвидировали в субботу в 10:50.