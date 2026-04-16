Число поврежденных БПЛА домов в Туапсе на Кубани выросло до 60

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Полностью разрушены пять частных домов в Туапсе после ночной атаки БПЛА, еще десятки получили повреждения, в том числе многоквартирные дома, сообщает оперштаб Кубани.

"В Туапсе после атаки БПЛА повреждены 60 домов. Это 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов. Также пострадали три социально значимых объекта. Обследование уже прошли 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Пять частных домов полностью разрушены", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в течение дня Роспотребнадзор в шести точках проводил анализ атмосферного воздуха. Превышений предельно допустимой концентрации нет.

Как сообщал в своем канале в Мах губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, минувшей ночью Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. Погибли два человека, еще семь пострадали. Изначально сообщалось, что повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов. Кроме того, обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

В городе объявлен режим ЧС.

Сообщалось о повреждении контактной сети на железнодорожной станции "Туапсе" Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"). Движение поездов дальнего и пригородного сообщения осуществляется в штатном режиме.