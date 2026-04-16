СКР завел дело о теракте из-за атаки украинских БПЛА на Кубани

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) в рамках дела о теракте расследует гибель и ранения мирных жителей Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Краснодарском крае", - сказала Петренко в четверг журналистам.

По данным следствия, ночью 16 апреля "украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Краснодарского края".

"В городе Туапсе в результате преступлений украинских боевиков погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Несколько мирных жителей получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Причинен ущерб частным домовладениям", - сказала Петренко.

Кроме этого, отметила она, "в порту Туапсе поврежден ряд объектов и гражданские суда, в поселке Дагомыс Лазаревского района города Сочи повреждено здание детского сада, в поселке Лоо - частные дома".

"В территориальных водах РФ подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерия. Его капитан - гражданин Турецкой Республики - получил ранения, он госпитализирован", - сказала официальный представитель ведомства.

По ее словам, сотрудниками СКР "проведен осмотр мест происшествий на вышеуказанных объектах, в ходе которых зафиксированы повреждения, назначена взрывотехническая судебная экспертиза".