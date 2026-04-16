СКР завел дело о теракте из-за атаки украинских БПЛА на Кубани

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) в рамках дела о теракте расследует гибель и ранения мирных жителей Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированными атаками украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Краснодарском крае", - сказала Петренко в четверг журналистам.

По данным следствия, ночью 16 апреля "украинские вооруженные формирования произвели массированные атаки при помощи беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам Краснодарского края".

"В городе Туапсе в результате преступлений украинских боевиков погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Несколько мирных жителей получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Причинен ущерб частным домовладениям", - сказала Петренко.

Кроме этого, отметила она, "в порту Туапсе поврежден ряд объектов и гражданские суда, в поселке Дагомыс Лазаревского района города Сочи повреждено здание детского сада, в поселке Лоо - частные дома".

"В территориальных водах РФ подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерия. Его капитан - гражданин Турецкой Республики - получил ранения, он госпитализирован", - сказала официальный представитель ведомства.

По ее словам, сотрудниками СКР "проведен осмотр мест происшествий на вышеуказанных объектах, в ходе которых зафиксированы повреждения, назначена взрывотехническая судебная экспертиза".

СКР Светлана Петренко Туапсе Краснодарский край
Новости по теме

В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

 В Кремле видели обращение Виктории Бони к Владимиру Путину

Потанин призвал разделить регулирование развития ИИ в частной сфере и для госзаказа

 Потанин призвал разделить регулирование развития ИИ в частной сфере и для госзаказа

Вылов лососей в РФ 2026 году может снизиться на треть

 Вылов лососей в РФ 2026 году может снизиться на треть

Суд решил направить в ОАЭ запрос о наличии там имущества блогера Блиновской

 Суд решил направить в ОАЭ запрос о наличии там имущества блогера Блиновской

Силуанов сказал, что снижать цену отсечения в бюджетном правиле в 2026 году не нужно

Главреда телеграм-канала и дагестанского полицейского обвинили во взяточничестве

Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

 Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

 Силуанов ожидает выравнивания ситуации с исполнением бюджета в течение года

Часть Белгорода осталась без света и воды из-за атаки БПЛА на энергообъект

Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени

 Росавиация разрешила возобновить полеты в Израиль с ограничениями по времени
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1704 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9016 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов