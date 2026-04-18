Нижегородский аэропорт возобновил прием и выпуск рейсов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода сняты, сообщила Росавиация в своем канале в Мах в субботу.

"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в субботу Росавиация сообщила, что сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Саратова.