Шесть аэропортов Поволжья возобновили обслуживание рейсов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Чебоксар, сообщили в Росавиации в субботу.

Как говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Мах, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в субботу Росавиация сообщила, что сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Саратова, а также в аэропорту Нижнего Новгорода.