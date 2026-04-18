Глава МИД РФ заявил, что Москва не считает приоритетом возобновление переговоров по Украине

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Россия позитивно относится к возможности возобновления переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле, но не считает эту тему приоритетной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле", - сказал Лавров на специальной сессии Анталийского дипломатического форума.

При этом министр отметил, что "сейчас тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в наших делах".

"Мы никому переговоры не навязываем, мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет. И это все несмотря на очень печальный послужной список наших украинских коллег, с которыми переговоры велись", - сказал Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ
Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США

 Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США

Главы МИД РФ и Турции проводят встречу в Анталье

Пассажирский автобус с иностранцами перевернулся в Забайкалье

БПЛА атаковали предприятия в Новокуйбышевске и Сызрани

В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

 В Дагестане остаются подтопленными 117 домов

В Оренбуржье задержан подозреваемый в стрельбе в полицейских

В Ленинградской области после атаки БПЛА произошло возгорание в районе порта Высоцк

До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

 До 27 увеличилось число сбитых над Ленобластью БПЛА

Число сбитых над Ленобластью беспилотников достигло 15

Над Ленинградской областью сбиты 11 БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1747 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9043 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов