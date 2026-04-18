Глава МИД РФ заявил, что Москва не считает приоритетом возобновление переговоров по Украине

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Россия позитивно относится к возможности возобновления переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле, но не считает эту тему приоритетной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы воспринимаем позитивно возможность возобновления переговоров в Стамбуле", - сказал Лавров на специальной сессии Анталийского дипломатического форума.

При этом министр отметил, что "сейчас тема возобновления переговоров не является приоритетом номер один в наших делах".

"Мы никому переговоры не навязываем, мы всегда исходили из того, что если партнер готов, то за нами дело не станет. И это все несмотря на очень печальный послужной список наших украинских коллег, с которыми переговоры велись", - сказал Лавров.