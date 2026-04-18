Лавров обсудил с премьером Ливии ситуацию в республике и торговое сотрудничество

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба обсудили на встрече ситуацию в республике и развитие экономического и гуманитарного сотрудничества, сообщает в субботу МИД РФ на своем сайте.

"В ходе обмена мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с российской стороны был подчеркнут неизменный настрой на дальнейшее содействие комплексной и устойчивой нормализации обстановки в этой стране. Отмечена важность обеспечения инклюзивного характера общенационального диалога, нацеленного на сохранение территориальной целостности, единства и суверенитета ливийского государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны предметно рассмотрели приоритетные задачи развития традиционно дружественных российско-ливийских отношений. "Выражена обоюдная заинтересованность в укреплении и расширении торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия", - информирует МИД РФ.

Встреча Лаврова с Дбейбой состоялась в субботу "на полях" Анталийского дипломатического форума.

