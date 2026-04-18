Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США

Глава МИД России отметил необходимость разговора об экономических отношениях РФ-США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Между Россией и США назрел разговор о том, как Вашингтон видит будущее экономических отношений с Москвой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я считаю, у нас назрел, наверное, разговор о том, как видят американцы будущее наших экономических отношений", - сказал он в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.

Лавров заявил: "У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией, особенно в том, что касается практически развивающихся дел. И санкции никакие не сняты с байденовских времен, даже собственность дипломатическая не возвращена. И наши компании уже под новые санкции попали, "Лукойл", "Роснефть", вы знаете, которые уже сама администрация Трампа объявила, не скрывая, что целью является доминирование Соединенных Штатов на мировых рынках энергоносителей".

При этом, добавил министр, "в отличие от Байдена, который запретил вообще какие-либо контакты, стал требовать от всех остальных изолировать Россию, президент Трамп - сразу же как он вернулся в Овальный кабинет - высказался за диалог".

"Есть контакты и по другим линиям, в том числе по украинской проблематике, как вы знаете", - сказал Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров США Анталья Турция
