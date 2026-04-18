Глава "Росатома" заявил, что РФ будет приветствовать любые договоренности о прекращении конфликта США и Ирана

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона с большим вниманием следит за переговорным процессом между США и Ираном, и будет приветствовать любые договоренности, ведущие к миру, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Все мы с большим вниманием следим за ходом переговорного процесса между представителями США и Ирана, а также заявлениями американского президента, особенно в той части, что касается иранской ядерной программы. Ведь именно то, что "Иран должен был получить ядерное оружие в течении двух недель" со слов Дональда Трампа и послужило главной причиной начала крупномасштабной военной операции", - сказал Лихачев в интервью газете "Страна "Росатом".

При этом он отметил, что "в любом случае мы будем приветствовать все договоренности сторон конфликта, которые приведут к прекращению вооруженного противостояния и долгосрочному миру".

