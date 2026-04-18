Лихачев отметил, что тема вывоза обогащенного урана остается ключевым вопросом на переговорах Ирана и США

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что тема вывоза иранского обогащенного урана остается ключевым вопросом на переговорах Ирана и США, и вновь подтвердил, что Россия готова помочь с его решением.

"В ходе переговоров ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана. Кроме весьма сложной технической составляющей немаловажной частью будущих договоренностей является вопрос доверия", - сказал он в интервью газете "Страна "Росатом".

Лихачев отметил, что "здесь только у России есть позитивный опыт взаимодействия с иранской стороной: в 2015 году по просьбе иранской стороны мы уже вывозили из Исламской Республики обогащенный уран".

"Готовы помочь с этим вопросом и сегодня", - сказал глава "Росатома".

