Военные нейтрализовали 46 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в период с 08:00 до 16:00 мск перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны России в субботу.

По данным ведомства, дроны ВСУ нейтрализованы над территориями Самарской, Брянской, Белгородской, Вологодской, Курской, Нижегородской, Рязанской областей и над акваторией Черного моря.

Ранее в субботу Минобороны сообщало, что дежурные средства за ночь уничтожили 258 украинских беспилотников.