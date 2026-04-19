Причиной ДТП с перевозившим граждан КНР автобусом в Забайкалье стала непогода

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Непогода была вероятной причиной аварии с пассажирским автобусом с иностранцами, в результате которой погиб человек, сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

"Предположительно, из-за неблагоприятных погодных условий водитель автобуса потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся", - написал Осипов в своем канале Мах в воскресенье.

По данным главы региона, 11 пострадавших находятся в стационаре, трое из них силами медицины катастроф перевезены в Краевую клиническую больницу. Часть иностранцев возвращается обратно в Китай.

Как сообщалось, ДТП с пассажирским автобусом произошло накануне на трассе "Чита - Забайкальск" в районе станции Харанор. По данным МЧС, в автобусе находилось 43 человека. Пассажирами были граждане КНР, которые направлялись из Маньчжурии в Читу. По последним данным, погиб один человек.

После случившегося СК России возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Забайкалье ДТП автобус граждане КНР
