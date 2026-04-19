Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье увеличилось до 2 человек

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом с иностранцами в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба УМВД России по региону в воскресенье.

"В результате аварии на месте погиб 67-летний пассажир, второй пассажир 1978 года рождения скончался при транспортировке в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

В отношении водителя автобуса возбуждено дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек" (ч.5 ст. 264 УК РФ). "

"Водитель автобуса задержан и помещен в изолятор временного содержания", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, ДТП с пассажирским автобусом произошло 18 апреля на трассе "Чита - Забайкальск" в районе станции Харанор. В автобусе находилось 43 человека. Пассажирами были граждане КНР, которые направлялись из Маньчжурии в Читу. В стационарах остаются 11 пострадавших.