Коммерческие предприятия и здание колледжа повреждены в Таганроге после ракетного удара

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты зафиксировали повреждения коммерческих предприятий и здания колледжа в результате ночной воздушной атаки на Таганрог, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

"Серьезные повреждения получили: коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж, более 10 автомобилей", - написала он в своем канале в Мах в воскресенье.

По ее словам, троим гражданам, которые ранее обратились за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась.

На месте падения обломков БПЛА продолжают работать все экстренные службы, территории оцеплены, ведется работа саперов.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ходе нанесения ракетного удара в ночь на воскресенье по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений.

Кроме того, в Неклиновском районе уничтожен беспилотник. Трое человек обратились за медицинской помощью.