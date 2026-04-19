Партия экс-президента Болгарии Радева лидирует на выборах

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Партия "Прогрессивная Болгария" экс-президента Болгарии РуменаРадева набирает около 38% голосов на парламентских выборах в Болгарии, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на данные экзит-полов.

По предварительным данным, "Прогрессивная Болгария" набирает 38% голосов, основной соперник партии - правоцентристская ГЕРБ - набирает около 16%, "Продолжаем перемены -Демократическая Болгария" - 14%, "Движение за права и свободы" - 8,4%, "Возрождение" - 4,9%, а "Болгарская социалистическая партия", которая является наиболее вероятным партнером для коалиции с "Прогрессивной Болгарией" - 4,1%.

Отмечается, что если "Болгарская социалистическая партия" наберет меньше 4%, то она не войдет в парламент.

Таким образом, "Прогрессивная Болгария" пока что набирает около 105 мест, чего немного не хватает для большинства в состоящем из 240 мест парламенте. ГЕРБ получает около 46 мест, "Демократическая Болгария" - около 40 мест, "Движение за права и свободы" - около 24 мест, "Возрождение" - около 14 мест, а "Болгарская социалистическая партия" - около 11 мест.

Болгария живет в состоянии затяжного кризиса власти. За прошедшие пять лет ни одному правительству не удалось отработать положенный по закону пятилетний срок.

Эти парламентские выборы в стране стали уже восьмыми с 2021 года.

Болгария Возрождение Прогресс
