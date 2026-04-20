Корабли Тихоокеанского флота вышли в Южно-Китайское море

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Совершенный","Резкий" и танкера "Печенга" завершил деловой заход в порт Чжаньцзян в КНР и вышел в Южно-Китайское море для выполнения задач в соответствии с планом дальнего похода, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"За время пребывания в иностранном порту экипажи отряда кораблей приняли участие в протокольных мероприятиях, а также в культурной и спортивной программе", - говорится в сообщении.

Командование отряда провело ряд встреч с представителями ВМС Китая и руководством администрации города Чжаньцзян.

Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход из Владивостока 12 февраля 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее корабли ВМФ России совершили в рамках международной деятельности дружественные заходы в порт Джорджтаун в Малайзии, порт Тилава в Мьянме, порт Вишакхапатнам в Индии, порт Читтагонг в Бангладеш, порт Сиануквиль в Камбодже.

