Гражданку Германии задержали за подготовку теракта в Пятигорске

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании гражданки Германии, которая по заданию украинских спецслужб участвовала в подготовке теракта на объекте правоохранительных органов.

По данным ЦОС, средства радиоэлектронной борьбы зафиксировали и заблокировали бомбу в рюкзаке задержанной 1969 года рождения, когда она находилась поблизости от объекта правоохранительных органов в Пятигорске.

"Теракт был намеренно спланирован в утренние часы для наибольшего количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов",- заявили в спецслужбе.

Также, добавили в ФСБ, был задержан гражданин одной из республик Центральноазиатского региона, который должен был активировать бомбу в рюкзаке, при этом женщина должна была погибнуть.

Гражданка Германии, долгое время была так называемым "дропом" в мошеннических схемах, добавили в ЦОС.

Задержанные дали признательные показания.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. "а", ч 2 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

В спецслужбе отметили, что Украина "активно вовлекает в террористическую деятельность иностранных граждан, в частности стран Евросоюза".