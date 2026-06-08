Сеть АЗС "Атан" частично возобновила свободную продажу АИ-92 в Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Свободная продажа бензина марки АИ-92 открывается на четырех автозаправочных станциях сети "Атан" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 11:00 на 4 заправках "Атан" будет в свободной продаже бензин марки АИ-92", - написал Развожаев в мессенджере Мах в понедельник.

По его словам, решение распространяется на АЗС №60 в поселке Любимовка на Качинском шоссе, АЗС №81 на улице Хрусталева, АЗС №161 в селе Гончарное на улице Дрыгина, а также АЗС №85 на улице Вакуленчука.

При этом на сети АЗС "ТЭС" заправка автомобилей продолжается исключительно по QR-кодам, уточнил глава города.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на АИ-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" - прекратили свободную продажу АИ-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.

Развожаев сообщал, что в городе начала работать система онлайн-учета и распределения топлива через QR-коды, позволяющая жителям приобретать ограниченный объем бензина и дизельного топлива в условиях дефицита и избегать очередей на АЗС.