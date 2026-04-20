Поиск

Роспотребнадзор предложил помощь Бурунди в ликвидации вспышки неизвестной болезни

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор готов оказать помощь Бурунди в ликвидации вспышки заболевания неизвестной этиологии, выявленного у 35 человек, пять из которых скончались; для минимизации рисков завоза инфекционных заболеваний на всех пунктах пропуска на границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль, сообщили в ведомстве.

"Соответствующее предложение направлено (...) Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию о вспышке заболевания неизвестной этиологии на севере Бурунди. В целях минимизации рисков завоза инфекционных заболеваний на всех пунктах пропуска на границе РФ усилен санитарно-карантинный контроль", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

Для минимизации рисков завоза на границе работает система "Периметр", которая позволяет выявлять прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой с признаками инфекционных заболеваний.

По данным Роспотребнадзора, в дистрикте Мпанда на севере Бурунди расследуют вспышку заболевания неизвестной этиологии. С 30 марта 2026 года было выявлено 35 случаев заболевания, из которых пять закончились летальным исходом. Практически все заболевшие относятся к членам одного домохозяйства или тесно контактировали друг с другом. С 11 апреля новых случаев заболевания не зарегистрировано.

"Лабораторное тестирование уже исключило около 200 известных патогенов, включая возбудителей таких опасных заболеваний, как лихорадки Эбола, Марбург, Рифт-Валли, Крымская-Конго геморрагическая лихорадка и желтая лихорадка", - отметили в ведомстве.

"На данный момент информация о причине вспышки на территории Республики Бурунди является недостаточной. Также пока не хватает данных для точных предположений о степени заразности, летальности заболевания, а также о рисках быстрого распространения и возникновения новых очагов", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

