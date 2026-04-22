ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

Андрей Костин
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет сделок M&A, но планы пока не раскрывает, заявил глава банка Андрей Костин в ходе бизнес-диалога с клиентами.

"Мы много приобретали в своей жизни, вы знаете, десятки банков приобретали, и наш рост был не только органический, но и за счет приобретений. Мы продолжим эту политику, конечно. Но когда и кого, пока еще не скажу", - отметил Костин.

Он напомнил, что ВТБ в мае планирует присоединить Почта банк.

ВТБ Андрей Костин Почта банк
