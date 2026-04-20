Пожарные поезда привлекли к тушению возгорания в порту Туапсе после атаки БПЛА

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Продолжается тушение пожара на морском терминале в порту Туапсе (Краснодарский край) после массированной атаки БПЛА в ночь на понедельник, сообщил оперативный штаб региона.

"В Туапсе продолжается тушение пожара на морском терминале. Возгорание произошло из-за атаки БПЛА в ночь на 20 апреля", - говорится в сообщении.

В ликвидации задействовано два пожарных поезда. Всего привлечено 246 человек и 73 единицы техники, в том числе от ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщал ранее глава региона Вениамин Кондратьев, город Туапсе минувшей ночью подвергся очередной массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. По предварительной информации, в результате атаки БПЛА погиб один человек.

Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что в морском порту Туапсе имеются повреждения транспортной инфраструктуры.

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") ранее сообщила, что движение поездов на железнодорожной станции Туапсе осуществляется в штатном режиме.

По данным оперштаба, специалисты Роспотребнадзора мониторят состояние воздуха в Туапсе, где продолжается тушение пожара на морском терминале. Замеры будут делать в районе жилой застройки трижды в день. По итогам последних лабораторных исследований концентрация вредных веществ не превышает нормы.