В Туапсе число пострадавших при атаке БПЛА увеличилось до трех человек

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Туапсе число пострадавших в результате ночной атаки беспилотников увеличилось до трех человек, сообщил оперштаб Краснодарского края.

В частности, из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что Туапсе в ночь на 20 апреля подвергся массированной атаке беспилотников, погиб один человек и еще один пострадал. В городе было повреждено остекление в трех частных и семи многоквартирных домах, а также в четырех соцобъектах и трех административных зданиях. Из-за падения обломков БПЛА была повреждена газовая труба, ее восстановили.