Более 40 БПЛА ликвидировано в Ростовской области минувшей ночью

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации свыше 40 БПЛА над регионом минувшей ночью; в результате атаки нарушена работа контактной сети железнодорожного транспорта, приостановлено движение нескольких поездов.

"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах", - написал Слюсарь в мессенджере Мах.

По словам главы региона, атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский,Тарасовский районы.

В районе поселка Персиановский Октябрьского района была нарушена работа контактной сети железнодорожного транспорта, было приостановлено движение трех поездов в северном направлении в районе ж/д ст. Новочеркасск и движение четырех поездов в южном направлении в районе ж/д ст. Каменоломни. В настоящее время питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях.

Кроме того, в результате атаки в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля.