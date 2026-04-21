Герасимов заявил о продвижении группировки "Восток" в восточной части Запорожской области

Подразделения группировки расширяют полосу безопасности на юге Днепропетровской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается на востоке Запорожской области, в феврале и марте ее подразделениями отражено более 170 украинских контратак, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Войска группировки "Восток" в полосе своего наступления уверенно удерживают инициативу и активно продвигаются на запад в восточной части Запорожской области", - сказал Герасимов в ходе работы на пункте управления "Южной" группировки войск.

"Подразделения ВСУ, пытаясь остановить наше наступление, в феврале - марте провели силами подразделений штурмовых войск более 170 безуспешных контратак, но, понеся значительные потери - более 3 тысяч человек личного состава и свыше 160 единиц техники, своих целей не достигли", - заявил начальник Генштаба.

"Соединения и воинские части группировки войск "Восток", отразив атаки штурмовых формирований ВСУ с направлений Великомихайловка и Покровское, не допустили утраты территорий и продолжают расширять полосу безопасности в южной части Днепропетровской области", - сказал Герасимов.

По его словам, западнее Гуляйполя штурмовые подразделения группировки продолжают активные наступательные действия. "Освобождены Бойково и Луговское. Ведутся бои в Воздвижевке, а также на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому", - отметил Герасимов.

"Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 кв. км территории", - заявил начальник российского Генштаба.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 апреля 2026 года Военная операция на Украине
