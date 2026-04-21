В Думу внесен законопроект о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам внесен в Госдуму, следует из базы данных ГД.

"Проектом ФЗ предлагается предоставить участникам ГИА право пересдачи в дополнительные дни по своему желанию один раз ЕГЭ по двум и более учебным предметам по своему выбору из числа учебных предметов, сданных в текущем году", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному во вторник.

В настоящее время сдающие ЕГЭ могут пересдать только один экзамен по одному предмету, хотя итог поступления в вуз зависит от трех предметов, а выпускники могут сдавать экзамены хуже из-за стресса, отмечается в документе.

Авторы законопроекта 1211826-8 - группа депутатов от "Новых людей", в том числе Алексей Нечаев, Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и другие.