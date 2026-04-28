Более 37% выпускников выбрали для ЕГЭ естественно-научные предметы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Более 700 тысяч человек зарегистрировались на сдачу Единого госэкзамена в 2026 году, сохраняется тенденция к увеличению числа выпускников, выбирающих для сдачи предметы естественно-научного цикла, сообщила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко после совещания о готовности к ГИА.

"Расписание экзаменов синхронизировано со сроками окончания учебного года, что позволит выпускникам и школам планово завершить учебный год. Дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов в 2026 году - это 8 и 9 июля. Отмечу, что мы продолжаем работу по повышению качества математического и естественно-научного образования. По данным Рособрнадзора, в 2026 году 36,49% выпускников выбрали эти предметы для сдачи ЕГЭ", - сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Чернышенко напомнил, что впервые основной период государственной итоговой аттестации начнется с 1 июня. На ЕГЭ уже зарегистрировалось более 700 тысяч участников и более 1,5 млн - на ОГЭ. С 2024 года наблюдается тенденция к увеличению ребят, выбирающих для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научного цикла.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на совещании, напомнил, что 20 апреля завершился досрочный период ЕГЭ, который прошел в 68 регионах. Экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев.

"До начала основного периода еще месяц. С нашей стороны вся необходимая подготовительная работа проведена. В проведении ЕГЭ в основной период будет задействовано порядка 6 тысяч пунктов проведения ЕГЭ (ППЭ), свыше 300 тысяч работников ППЭ. Это масштабное мероприятие, поэтому участие всех регионов и экзаменационных пунктов в подготовительных мероприятиях очень важно. Мы в течение года провели множество тренировок по отработке технологий ЕГЭ как на федеральном, так и на региональном уровнях", - отметил Музаев.

Минпросвещения Рособрнадзор Сергей Кравцов ЕГЭ Анзор Музаев Дмитрий Чернышенко
