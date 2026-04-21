Госдума приняла закон о передвижных аптечных пунктах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о проведении эксперимента о возможности розничной торговли лекарственными препаратами в населенных пунктах передвижными аптечными пунктами.

Закон определяет, что передвижной аптечный пункт - это структурное подразделение аптечной организации, которое продает в розницу лекарственные препараты для медицинского применения вне стационарного торгового объекта.

Закон ограничивает перечень препаратов, которые могут продавать передвижные аптечные пункты. Не допускается реализация лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, радиофармацевтических лекарственных препаратов, иммунобиологических лекарственных препаратов, а также лекарственных препаратов, для которых в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата установлен температурный режим хранения ниже 15 градусов Цельсия, спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственных препаратов, изготовленных аптечными организациями.

Проведение эксперимента не повлечет закрытие существующих аптечных организаций, поскольку законом прямо ограничивается торговля вне населенных пунктов и в тех населенных пунктах, в которых уже имеются аптеки, а также медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленные подразделения, говорится в пояснительной записке.

Сроки эксперимента с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года позволят оценить влияние передвижных аптечных пунктов на доступность лекарственных препаратов и сделать вывод о необходимости (отсутствии необходимости) внесения изменений в законодательство с целью внедрения передвижных аптечных пунктов на постоянной основе, отметили разработчики.

Закон устанавливает, что включение региона в перечень субъектов Федерации, в которых проводится эксперимент, происходит по распоряжению правительства на основании ходатайства высшего должностного лица региона.

Закон предполагает, что создание системы дистанционной торговли будет осуществляться за счет заинтересованных аптечных организаций и не потребует дополнительного финансирования со стороны бюджетов бюджетной системы России.

Законом предусматривается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что "внедрение дистанционных аптечных пунктов изначально затронет ряд регионов, где наблюдается наибольшая востребованность".

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

 Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

Медведев считает, что США не вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

 Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

В Думу внесен законопроект о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам

Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

 Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

 Минцифры РФ готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством

Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии

 Суд приговорил экс-редактора Ura.ru Аллаярова к пяти годам колонии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1811 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9071 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов