Госдума приняла закон о передвижных аптечных пунктах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о проведении эксперимента о возможности розничной торговли лекарственными препаратами в населенных пунктах передвижными аптечными пунктами.

Закон определяет, что передвижной аптечный пункт - это структурное подразделение аптечной организации, которое продает в розницу лекарственные препараты для медицинского применения вне стационарного торгового объекта.

Закон ограничивает перечень препаратов, которые могут продавать передвижные аптечные пункты. Не допускается реализация лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, радиофармацевтических лекарственных препаратов, иммунобиологических лекарственных препаратов, а также лекарственных препаратов, для которых в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата установлен температурный режим хранения ниже 15 градусов Цельсия, спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственных препаратов, изготовленных аптечными организациями.

Проведение эксперимента не повлечет закрытие существующих аптечных организаций, поскольку законом прямо ограничивается торговля вне населенных пунктов и в тех населенных пунктах, в которых уже имеются аптеки, а также медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленные подразделения, говорится в пояснительной записке.

Сроки эксперимента с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года позволят оценить влияние передвижных аптечных пунктов на доступность лекарственных препаратов и сделать вывод о необходимости (отсутствии необходимости) внесения изменений в законодательство с целью внедрения передвижных аптечных пунктов на постоянной основе, отметили разработчики.

Закон устанавливает, что включение региона в перечень субъектов Федерации, в которых проводится эксперимент, происходит по распоряжению правительства на основании ходатайства высшего должностного лица региона.

Закон предполагает, что создание системы дистанционной торговли будет осуществляться за счет заинтересованных аптечных организаций и не потребует дополнительного финансирования со стороны бюджетов бюджетной системы России.

Законом предусматривается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что "внедрение дистанционных аптечных пунктов изначально затронет ряд регионов, где наблюдается наибольшая востребованность".