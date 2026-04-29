Закон о передвижных аптечных пунктах одобрен Советом Федерации

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о проведении эксперимента о возможности розничной торговли лекарствами в населенных пунктах передвижными аптечными пунктами.

Определяется, что передвижной аптечный пункт - это структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения вне стационарного торгового объекта.

Законом ограничивается перечень препаратов, реализуемыми передвижными аптечными пунктами. Не допускается реализация лекарств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтических и иммунобиологических препаратов, лекарств с температурным режимом хранения ниже 15 градусов Цельсия, спиртосодержащих препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25% и медикаментов, изготовленных аптечными организациями.

Проведение эксперимента не повлечет закрытие существующих аптечных организаций, поскольку законом прямо ограничивается торговля вне населенных пунктов и в тех населенных пунктах, в которых уже имеются аптеки, а также медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленные подразделения, говорится в пояснительной записке.

Сроки эксперимента с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года позволят оценить влияние передвижных аптечных пунктов на доступность лекарственных препаратов и сделать вывод о необходимости (отсутствии необходимости) внесения изменений в законодательство с целью внедрения передвижных аптечных пунктов на постоянной основе, отметили разработчики.

Закон устанавливает, что включение региона в перечень субъектов Российской Федерации, в которых проводится эксперимент, осуществляется по распоряжению правительства РФ на основании ходатайства высшего должностного лица субъекта РФ.

Закон предполагает, что создание системы дистанционной торговли будет осуществляться за счет заинтересованных аптечных организаций и не потребует дополнительного финансирования со стороны бюджетов бюджетной системы РФ.

Законом предусматривается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов.

