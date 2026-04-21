Лавров заявил о надежде России на выполнение договоренностей Анкориджа

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Москва надеется, что договоренности, достигнутые в ходе российско-американского саммита на Аляске в августе 2025 года, будут выполнены, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Надеемся, в частности, что договоренности, которые были достигнуты на Аляске, будут соблюдены и воплощены в жизнь", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

По словам министра, Россия сохраняет оптимизм. "Наверное, без этого дипломатам тоже нельзя", - отметил он.


Сергей Лавров Аляска Анкоридж МИД РФ
