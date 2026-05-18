Лавров отметил понимание администрацией Трампа первопричин украинского кризиса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия отдает должное администрации президента США Дональда Трампа за понимание первопричин украинского кризиса, но отмечает действия европейцев и американского "глубинного государства" по срыву реализации модели урегулирования, предложенной Белым домом, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Надо отдать должное президенту Трампу, его переговорщикам. Они, в отличие от европейцев, не только понимают что в любой ситуации необходим диалог - и мы сразу же с возвращением президента Трампа в Белый дом такой диалог возобновили, - но они прислушались к нашему призыву вникнуть в первопричины украинского кризиса", - сказал он.

По его словам, такое понимание позволило российской стороне в ходе состоявшегося в августе 2025 года в Анкоридже российско-американского саммита "согласиться с тем планом урегулирования, который сформулировала американская администрация".

В то же время Киев и его европейские союзники "оказывается, в состоянии не допустить реализации тех планов урегулирования, которые формулируют Соединенные Штаты", добавил глава МИД.

"И параллельно глубинное государство в США опровергает тезис, что это война (предыдущего президента США Джозефа) Байдена", - сказал Лавров, пояснив, что речь идет о сохранении нынешней администрацией Белого дома санкций, введенных предыдущей, и введении новых.

"Чего стоит решение подвести под санкции через пару недель после встречи на Аляске "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть". И сейчас их международный бизнес системно забирают", - сказал министр.