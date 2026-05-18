Лавров отметил понимание администрацией Трампа первопричин украинского кризиса

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия отдает должное администрации президента США Дональда Трампа за понимание первопричин украинского кризиса, но отмечает действия европейцев и американского "глубинного государства" по срыву реализации модели урегулирования, предложенной Белым домом, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Надо отдать должное президенту Трампу, его переговорщикам. Они, в отличие от европейцев, не только понимают что в любой ситуации необходим диалог - и мы сразу же с возвращением президента Трампа в Белый дом такой диалог возобновили, - но они прислушались к нашему призыву вникнуть в первопричины украинского кризиса", - сказал он.

По его словам, такое понимание позволило российской стороне в ходе состоявшегося в августе 2025 года в Анкоридже российско-американского саммита "согласиться с тем планом урегулирования, который сформулировала американская администрация".

В то же время Киев и его европейские союзники "оказывается, в состоянии не допустить реализации тех планов урегулирования, которые формулируют Соединенные Штаты", добавил глава МИД.

"И параллельно глубинное государство в США опровергает тезис, что это война (предыдущего президента США Джозефа) Байдена", - сказал Лавров, пояснив, что речь идет о сохранении нынешней администрацией Белого дома санкций, введенных предыдущей, и введении новых.

"Чего стоит решение подвести под санкции через пару недель после встречи на Аляске "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть". И сейчас их международный бизнес системно забирают", - сказал министр.

Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

"Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5"

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным целям на Украине

Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

ФСБ задержала в марте 37 человек, совершивших поджоги объектов транспорта и ТЭК по указанию мошенников

Движение по Крымскому мосту возобновлено после 10,5-часового перекрытия

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

