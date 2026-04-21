КС допустил солидарную ответственность продавцов и их партнеров, если покупателю навязывают допдоговор

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ допустил возложение на продавца и его партнеров солидарной обязанности вернуть покупателю причитающееся из расторгнутого по его требованию навязанного договора с контрагентом ради скидки и иных преимуществ при покупке в розницу.

Постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к проверке статей 322 и 1080 ГК РФ стала жалоба жителя Волгограда Шамила Аббасова.

В 2023 году Аббасов заключил с ООО "Арконт В" договор купли-продажи автомобиля примерно за 1,8 млн рублей. Однако при оформлении выяснилось, что эта цена действительна только при покупке в кредит и подписании дополнительного соглашения, в результате чего стоимость автомобиля выросла бы до 2,4 млн рублей. При этом Аббасову предложили скидку на машину в 400 тыс. рублей за счет приобретения ряда финансовых продуктов у партнеров продавца, включая договор за 220 тыс. рублей с ООО "Д.С.Авто" о предоставлении независимой гарантии в обеспечение исполнения обязательств в пользу банка.

Аббасов подал в суд, где были удовлетворены его требования о расторжении договора с компанией "Д.С.Авто" о независимой гарантии, о взыскании с нее уплаченных средств, а также морального вреда и штрафа. Апелляционная инстанция позднее также признала недействительным допсоглашение, установив факт злоупотребления правом со стороны продавца.

Тем не менее, доводы заявителя о необходимости солидарного взыскания с обеих фирм - продавца и гаранта - были отклонены судами с пояснением, что договор был заключен истцом с "Д.С.Авто", так что права и обязанности по нему возникли только у этой организации.

Конституционный суд признал статью 322 ГК РФ соответствующей Основному закону, поскольку она не мешает в подобных случаях возложить на продавца и его экономических партнеров (контрагентов покупателя) солидарную обязанность вернуть причитающееся покупателю из расторгнутого по его требованию договора, в том числе о независимой гарантии, заключенного с этими контрагентами ради скидки или иного преимущества, при условии, в частности, что такие договоры заключались по инициативе или при содействии продавца, который выбрал контрагентов в условиях ограничения надлежащей информированности или свободы выбора покупателя. Иное, решил КС, нарушало бы баланс прав и обязанностей продавца и покупателя и не обеспечивало бы эффективную защиту прав потребителей.

Суд указал, что условия солидаритета призваны обеспечить баланс интересов должников и кредиторов в обязательствах, осложненных множественностью субъектов. Покупка же транспортного средства порождает ряд взаимообусловленных обязательств, которые могут быть оформлены как совокупность связанных соглашений. КС указал, что недостаточный учет связанности договора розничной купли-продажи и дополнительных договоров, заключаемых по инициативе и при посредничестве продавца, обесценивает закрепленные в законе меры защиты прав потребителей и позволяет продавцу избегать неблагоприятных имущественных последствий, даже если суд нашел его действия недобросовестными.

Так, продавец может злоупотребить своим положением сильной стороны, манипулировать информацией о конечной цене договора, создать видимость свободного выбора между вариантом купить товар "со скидкой", но при покупке иных товаров и услуг на обременительных условиях, и вариантом купить "без скидки" по цене выше рыночной.

"Такое поведение недобросовестного продавца, не учитывающего интересы своих клиентов-потребителей, а зачастую и умышленно нарушающего их права, формирует условия для использования третьих лиц, привлеченных к оказанию услуг и заведомо (по крайней мере для продавца) неплатежеспособных, в качестве инструмента, обеспечивающего безвозвратность денежных предоставлений клиентов", - говорится в постановлении.

КС также подчеркнул, что обычный покупатель не является профессиональным участником рынка, и в ситуации недоступности данных о структуре хозяйственных связей продавца с исполнителями услуг, об их взаимодействии и финансовых потоках зачастую не способен доказать наличие умысла продавца или его недобросовестность при использовании им договорных конструкций с третьими лицами в качестве инструмента, препятствующего возврату цены навязанных дополнительных товаров и услуг.

"Модель солидарной ответственности продавца в подобных ситуациях является гармоничной, позволяет как реализовать право покупателя на возврат платы за услуги, от которых он отказался, так и учесть интересы продавца, который не лишен возможности в регрессном порядке возвратить от третьего лица уплаченные покупателю средства. Сама возможность применения солидарной ответственности в подобных ситуациях лишала бы продавцов экономического стимула применять недобросовестные практики (заключать взаимосвязанные договоры без обеспечения покупателю свободы выбора и надлежащей информации)", - говорится в постановлении.

КС также отметил, что, хотя приобретение независимой гарантии у экономического партнера продавца товаров в розницу, включая автомобили, - распространенная модель, часто на практике для продавца, дающего скидку в обмен на покупку гарантийного покрытия, это не выступает действительным инструментом обеспечения исполнения обязательств покупателем, а является источником дополнительного дохода.

Дело заявителя подлежит пересмотру.

Проверка статьи 1080 ГК РФ прекращена, так как в деле она не применялась.