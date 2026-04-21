КС допустил солидарную ответственность продавцов и их партнеров, если покупателю навязывают допдоговор

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ допустил возложение на продавца и его партнеров солидарной обязанности вернуть покупателю причитающееся из расторгнутого по его требованию навязанного договора с контрагентом ради скидки и иных преимуществ при покупке в розницу.

Постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к проверке статей 322 и 1080 ГК РФ стала жалоба жителя Волгограда Шамила Аббасова.

В 2023 году Аббасов заключил с ООО "Арконт В" договор купли-продажи автомобиля примерно за 1,8 млн рублей. Однако при оформлении выяснилось, что эта цена действительна только при покупке в кредит и подписании дополнительного соглашения, в результате чего стоимость автомобиля выросла бы до 2,4 млн рублей. При этом Аббасову предложили скидку на машину в 400 тыс. рублей за счет приобретения ряда финансовых продуктов у партнеров продавца, включая договор за 220 тыс. рублей с ООО "Д.С.Авто" о предоставлении независимой гарантии в обеспечение исполнения обязательств в пользу банка.

В РоссииКС решил, что интернет-продавец обязан позволить покупателю вернуть товар дистанционноЧитать подробнее

Аббасов подал в суд, где были удовлетворены его требования о расторжении договора с компанией "Д.С.Авто" о независимой гарантии, о взыскании с нее уплаченных средств, а также морального вреда и штрафа. Апелляционная инстанция позднее также признала недействительным допсоглашение, установив факт злоупотребления правом со стороны продавца.

Тем не менее, доводы заявителя о необходимости солидарного взыскания с обеих фирм - продавца и гаранта - были отклонены судами с пояснением, что договор был заключен истцом с "Д.С.Авто", так что права и обязанности по нему возникли только у этой организации.

Конституционный суд признал статью 322 ГК РФ соответствующей Основному закону, поскольку она не мешает в подобных случаях возложить на продавца и его экономических партнеров (контрагентов покупателя) солидарную обязанность вернуть причитающееся покупателю из расторгнутого по его требованию договора, в том числе о независимой гарантии, заключенного с этими контрагентами ради скидки или иного преимущества, при условии, в частности, что такие договоры заключались по инициативе или при содействии продавца, который выбрал контрагентов в условиях ограничения надлежащей информированности или свободы выбора покупателя. Иное, решил КС, нарушало бы баланс прав и обязанностей продавца и покупателя и не обеспечивало бы эффективную защиту прав потребителей.

Суд указал, что условия солидаритета призваны обеспечить баланс интересов должников и кредиторов в обязательствах, осложненных множественностью субъектов. Покупка же транспортного средства порождает ряд взаимообусловленных обязательств, которые могут быть оформлены как совокупность связанных соглашений. КС указал, что недостаточный учет связанности договора розничной купли-продажи и дополнительных договоров, заключаемых по инициативе и при посредничестве продавца, обесценивает закрепленные в законе меры защиты прав потребителей и позволяет продавцу избегать неблагоприятных имущественных последствий, даже если суд нашел его действия недобросовестными.

Так, продавец может злоупотребить своим положением сильной стороны, манипулировать информацией о конечной цене договора, создать видимость свободного выбора между вариантом купить товар "со скидкой", но при покупке иных товаров и услуг на обременительных условиях, и вариантом купить "без скидки" по цене выше рыночной.

"Такое поведение недобросовестного продавца, не учитывающего интересы своих клиентов-потребителей, а зачастую и умышленно нарушающего их права, формирует условия для использования третьих лиц, привлеченных к оказанию услуг и заведомо (по крайней мере для продавца) неплатежеспособных, в качестве инструмента, обеспечивающего безвозвратность денежных предоставлений клиентов", - говорится в постановлении.

КС также подчеркнул, что обычный покупатель не является профессиональным участником рынка, и в ситуации недоступности данных о структуре хозяйственных связей продавца с исполнителями услуг, об их взаимодействии и финансовых потоках зачастую не способен доказать наличие умысла продавца или его недобросовестность при использовании им договорных конструкций с третьими лицами в качестве инструмента, препятствующего возврату цены навязанных дополнительных товаров и услуг.

"Модель солидарной ответственности продавца в подобных ситуациях является гармоничной, позволяет как реализовать право покупателя на возврат платы за услуги, от которых он отказался, так и учесть интересы продавца, который не лишен возможности в регрессном порядке возвратить от третьего лица уплаченные покупателю средства. Сама возможность применения солидарной ответственности в подобных ситуациях лишала бы продавцов экономического стимула применять недобросовестные практики (заключать взаимосвязанные договоры без обеспечения покупателю свободы выбора и надлежащей информации)", - говорится в постановлении.

КС также отметил, что, хотя приобретение независимой гарантии у экономического партнера продавца товаров в розницу, включая автомобили, - распространенная модель, часто на практике для продавца, дающего скидку в обмен на покупку гарантийного покрытия, это не выступает действительным инструментом обеспечения исполнения обязательств покупателем, а является источником дополнительного дохода.

Дело заявителя подлежит пересмотру.

Проверка статьи 1080 ГК РФ прекращена, так как в деле она не применялась.

КС РФ
Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

 Президент РФ выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты

"Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

 "Эксмо" подтвердило допрос своего гендиректора Капьева по делу об экстремизме

Дума разрешила таможенникам уничтожать дроны для защиты своих объектов

Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

 Путин уверен, что попытки дестабилизировать общество в РФ в ходе выборов будут пресечены

Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

 Задержан гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев

Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

 Ученые зафиксировали двойной крупный выброс протуберанцев на Солнце

Медведев считает, что США не вступятся за Европу в случае гипотетического конфликта с РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

 Закон об использовании созданных ИИ образов в агитации на выборах принят Думой

В Думу внесен законопроект о возможности пересдачи ЕГЭ по двум и более предметам
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 138 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9072 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1812 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов