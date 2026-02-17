КС решил, что интернет-продавец обязан позволить покупателю вернуть товар дистанционно

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал неконституционными положения федерального закона, которые не гарантируют интернет-покупателю право вернуть качественный товар дистанционным способом.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда во вторник.

Поводом к проверке нормы стала жалоба Петра Тишкина на положения статьи 26.1 федерального закона "О защите прав потребителей". Он заказал на сайте интернет-магазина детский комбинезон, оплатил его и рассчитался за доставку до пункта выдачи. После получения заявитель решил, что комбинезон не соответствует его ожиданиям, и попытался его вернуть. Продавец же сообщил, что по размещенным на сайте условиям сделать это можно только лично в розничном магазине сети. Тишкин пояснил продавцу, что живет в 200 км от ближайшего магазина, и попросил о возврате почтой за свой счет, но получил отказ. Роспотребнадзор со своей стороны решил не привлекать магазин к ответственности за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя. С этим согласились арбитражные суды.

Конституционный суд, сочтя оспариваемые нормы не соответствующими Основному закону, подчеркнул, что при интернет-торговле вывод о пригодности товара покупатель может сделать только после его получения, в связи с чем законодатель предусмотрел для него право немотивированно отказаться от товара, в том числе надлежащего качества. По общему правилу в таких случаях покупатель должен своевременно заявить о своем решении, передать товар продавцу и обеспечить возможность его проверки, но, указал КС, нормативные предписания и правоприменительная практика не определяют, каким образом потребитель может исполнить эти обязанности, не конкретизируют способ и место вручения товара продавцу, а также порядок проверки. То есть стороны могут самостоятельно согласовать параметры взаимодействия в этой части.

При этом, обращает внимание КС, соответствующие нормы в России были введены в 2004 году, когда законодатель "объективно был ограничен в возможности предвидеть и учесть масштабы, которых дистанционная торговля, в том числе реализация товаров через интернет-сайты, достигла к настоящему времени". С тех пор нормы не менялись.

В результате на текущий момент продавец может установить такой порядок действий потребителя, при котором его затраты на возврат будут неадекватны стоимости товара. Это вынудит покупателя оставить неподходящий товар у себя. В итоге из-за искусственных барьеров само право становится декларативным.

"Особенно ярко рассматриваемая проблема проявляется в случае дистанционной торговли в отношении потребителей, проживающих в населенных пунктах, где объективно ограничены количество торговых точек и представленный в них ассортимент. (...) Поэтому продавец (...) обязан предложить удобные способы возврата товара надлежащего качества, проданного дистанционно, минимизирующие расходы покупателя на возврат такого товара продавцу. Расширяя каналы сбыта, увеличивая оборот своих товаров за счет дистанционной торговли и получая в результате дополнительный доход, добросовестный продавец, учитывающий интересы покупателей, тем более проживающих в населенных пунктах, в которых отсутствует торговая или логистическая инфраструктура продавца, обязан обеспечить им и возможность дистанционного возврата товара", - говорится в постановлении КС.

Кроме того, по закону, потребителя требуется предварительно информировать о порядке и сроках возврата товара. Однако в реальности, указал КС, покупатель обычно фокусирует внимание лишь на цене, а иные условия договора, в частности о месте и способах возврата, "теряются среди положений, нередко пространно сформулированных и часто неясных для обычного покупателя текстов правил, инструкций, дополнительных соглашений и иных документов".

"Поскольку потребитель не способен повлиять на выработку этих условий или изменить их, он, скорее, полагается на модели поведения иных потребителей, сложившиеся в практике, собственный опыт, а также на закон, в котором ищет поддержку и защиту. В таких условиях было бы неверным во всех случаях возлагать на потребителя бремя негативных последствий невнимательного изучения всех условий договора (...), тем более что это способствовало бы не всегда оправданному отвлечению внимания экономически активных потребителей от социально полезной деятельности", - указал КС.

В результате КС пришел к выводу, что оспариваемые нормы не обеспечивают преодоления неравенства возможностей сторон договора с участием потребителя.

При этом, подчеркнул суд, право покупателя на немотивированный отказ от качественного товара предопределяет его расходы на его доставку до продавца, а в качестве одной из гарантий интересов продавца может рассматриваться то, что на время обратной пересылки риск случайной гибели или повреждения вещи несет потребитель.

Теперь федеральному законодателю надлежит внести изменения в правовое регулирование.

До тех пор, постановил КС, покупателю следует обеспечить возможность вернуть товар надлежащего качества, проданный дистанционно, любым способом по своему усмотрению – дистанционным, указанным продавцом или же по запросу покупателя, – если такой способ позволит продавцу проверить состояние товара при его приемке, в том числе посредством услуг перевозчика или организации связи. При этом покупатель принимает на себя риск случайной гибели или повреждения товара при транспортировке, а также несет транспортные и иные связанные с доставкой расходы.

Дело заявителя подлежит пересмотру.