Памятная акция прошла на мемориале воинам народного ополчения близ Наро-Фоминска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Ежегодная памятная акция прошла во вторник на мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения в подмосковной деревне Щекутино, вблизи Наро-Фоминска.

На мемориале в этот день вновь был зажжен Огонь Памяти. Он состоит из девять частиц пламени, которые доставили из российских городов-героев - Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы.

В этом году Огонь Памяти в Щекутино будет гореть 10 часов в память о тех, кто 85 лет назад остановил наступление фашистских войск на Москву.

В рамках памятной акции также прошла посадка 20 сосен, около мемориала теперь появилась памятная аллея.

Мемориал был открыт в 1967 по инициативе сотрудников Минвнешторга СССР, многие из них в 1941-м воевали в 4-й дивизии народного ополчения.

С 2015 года шефство над комплексом взял на себя Сбер, сотрудники которого также входили в состав этой 4-й дивизии.

В вторники в мероприятии традиционно приняли участие сотрудники и волонтеры Сбера, ветераны и участники Великой Отечественной войны, пенсионеры банка, военнослужащие 202-й зенитной ракетной бригады и ученики Пушкинской школы №1500.