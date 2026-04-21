Шойгу предостерег Молдавию от попытки решить проблему Приднестровья силой

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Молдавия не представляет экзистенциальной опасности для России, при этом попытки решить приднестровский вопрос вооруженным путем или заменить российских миротворцев спровоцируют негативные последствия для Кишинева.

"Что касается угроз. Конечно, экзистенциальной опасности для России из этого региона не исходит. Молдавия - не террористический режим на Украине, но все активнее развивает сотрудничество с НАТО и отдельными ее членами", - сказал он "Комсомольской правде".

По его оценке, Кишинев идет на обострение ситуации, в частности, пытаясь выдавить из Приднестровья оперативную группу российских войск.

"Надеемся все же, что по самому негативному сценарию события развиваться не будут. Мы неоднократно предупреждали на всех уровнях, что любые попытки решить приднестровский вопрос вооруженным путем, как и стремление заменить российских миротворцев "контингентом стран Запада", спровоцируют негативные последствия для Молдавии и всего региона. Ответственность за это понесут именно Санду и ее команда", - отметил Шойгу.

"Очевидно, власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить из Приднестровья Оперативную группу российских войск. 17 апреля Главная инспекция по миграции Молдавии по формальному признаку объявила нежелательными лицами командование ОГРВ в Приднестровье, - сказал он. - Таким образом, молдавские власти фактически лишили руководство группировки законной возможности передвижения за пределы региона".

"Этот политический шаг однозначно подтверждает твердое намерение нынешнего руководства в Кишиневе идти на дальнейшее обострение ситуации", - заявил он.

