Поиск

В Приднестровье "желтый" уровень террористической опасности продлили на 60 дней

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Приднестровье "желтый", повышенный уровень террористической опасности продлен на 60 дней, до 2 июля. Такой указ об этом подписал лидер непризнанной республики Вадим Красносельский с учетом "сохраняющейся угрозы совершения террористического акта".

Указ вступает в силу с 3 мая.

"Желтый код" продлевается в 33-й раз с мая 2022 г., и объясняется "сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения".

Приднестровские власти считают, что угроза теракта еще сохраняется, и рано отменять повышенные меры безопасности.

С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической угрозы. Это случилось после того, как на телерадиоцентре в Приднестровье прогремели два взрыва и было обстреляно из гранатометов здание Министерства госбезопасности ПМР.

С 25 мая по 8 июня 2022 года уровень террористической угрозы был снижен до "желтого", с 8 июня действие "желтого" продлевалось каждые 15 дней, а с середины ноября 2022 года - каждые два месяца. При этом практически все ограничения, действовавшие во время "красного уровня", остались в силе.

Вадим Красносельский ПМР Приднестровье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

