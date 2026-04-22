Антон Долин заочно приговорен к году колонии за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Кинокритик Антон Долин, признанный в России иноагентом, заочно приговорен к году колонии общего режима за нарушение требований, налагаемых этим статусом, сообщила прокуратура Москвы.

Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете.

Кинокритик признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Как установлено в суде, Долин, будучи дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одной из социальных сетей материалов без необходимой маркировки.

Долин в настоящее время проживает за пределами РФ.