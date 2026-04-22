Антон Долин заочно приговорен к году колонии за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Кинокритик Антон Долин, признанный в России иноагентом, заочно приговорен к году колонии общего режима за нарушение требований, налагаемых этим статусом, сообщила прокуратура Москвы.

Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в интернете.

Кинокритик признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Как установлено в суде, Долин, будучи дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одной из социальных сетей материалов без необходимой маркировки.

Долин в настоящее время проживает за пределами РФ.

Антон Долин
Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

Взрывотехники Росгвардии работают на месте попадания БПЛА в жилой дом в Сызрани

Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

Тела двух человек извлекли из-под завалов разрушенного подъезда в Сызрани

ФСБ сообщила о предотвращении взрыва у объектов Минобороны РФ в Москве

Два многоквартирных дома повреждено в Сызрани из-за атаки БПЛА

Замгендиректора парка "Патриот" Мелимук арестован по делу о взятке в 18 млн руб.

Турагенты задержаны из-за гибели трех человек на горе Мунку-Сардык в Бурятии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1846 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9086 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов