"Единая Россия" выступает против снижения нештрафуемого порога скорости 20 км/ч

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" не поддержит изменение нештрафуемого порога превышения скорости в размере 20 км/час, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"Должны прекратиться спекуляции насчет нештрафуемого порога превышения скорости на наших дорогах, которое на сегодняшний день установлено в размере 20 км в час - такие попытки ни к чему хорошему не приведут. Мы не поддержали эту инициативу. "Единая Россия" ставит точку в этой дискуссии", - сказал Бессарабов журналистам в среду.

Он также отметил, что фракция парламентского большинства выступает против введения штрафов за нарушение "средней скорости" автомобиля.

"Фракция "Единая Россия" отклонила законодательную инициативу, которая предлагала ввести административную ответственность за так называемую "среднюю скорость". Эта тема не новая, в очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести на отдельных территориях Российской Федерации такую возможность - штрафовать наших водителей. Понятно, к чему это может привести - сначала будут изымать деньги из карманов водителей за нарушение средней скорости на отдельно взятом участке дороги, а завтра - уже по всей стране, а потом будут высчитывать эту среднюю скорость в течение месяца", - сказал Бессарабов.

По словам парламентария, эта инициатива "не имеет ничего общего с правом - об этом неоднократно высказывался Верховный Суд". "Эта инициатива не имеет ничего общего со справедливостью, поскольку она не служит тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения. Когда не установлено ни место, ни время совершения конкретного правонарушения, людям это непонятно, это несправедливо. "Единая Россия" здесь защищает права людей, права автомобилистов", - добавил депутат.