"Единая Россия" выступает против снижения нештрафуемого порога скорости 20 км/ч

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" не поддержит изменение нештрафуемого порога превышения скорости в размере 20 км/час, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"Должны прекратиться спекуляции насчет нештрафуемого порога превышения скорости на наших дорогах, которое на сегодняшний день установлено в размере 20 км в час - такие попытки ни к чему хорошему не приведут. Мы не поддержали эту инициативу. "Единая Россия" ставит точку в этой дискуссии", - сказал Бессарабов журналистам в среду.

Он также отметил, что фракция парламентского большинства выступает против введения штрафов за нарушение "средней скорости" автомобиля.

"Фракция "Единая Россия" отклонила законодательную инициативу, которая предлагала ввести административную ответственность за так называемую "среднюю скорость". Эта тема не новая, в очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести на отдельных территориях Российской Федерации такую возможность - штрафовать наших водителей. Понятно, к чему это может привести - сначала будут изымать деньги из карманов водителей за нарушение средней скорости на отдельно взятом участке дороги, а завтра - уже по всей стране, а потом будут высчитывать эту среднюю скорость в течение месяца", - сказал Бессарабов.

По словам парламентария, эта инициатива "не имеет ничего общего с правом - об этом неоднократно высказывался Верховный Суд". "Эта инициатива не имеет ничего общего со справедливостью, поскольку она не служит тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения. Когда не установлено ни место, ни время совершения конкретного правонарушения, людям это непонятно, это несправедливо. "Единая Россия" здесь защищает права людей, права автомобилистов", - добавил депутат.

Минобороны сотрудничает со следствием по делу замгендиректора парка "Патриот"

ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

 ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана

"Единая Россия" поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

 "Единая Россия" поддержала кандидатуру Яны Лантратовой на пост омбудсмена

Взрывотехники Росгвардии работают на месте попадания БПЛА в жилой дом в Сызрани

Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

 Эксперт: серьезные проблемы в экономике стран Залива проявятся через 3-6 месяцев

Тела двух человек извлекли из-под завалов разрушенного подъезда в Сызрани

 Тела двух человек извлекли из-под завалов разрушенного подъезда в Сызрани

ФСБ сообщила о предотвращении взрыва у объектов Минобороны РФ в Москве

Два многоквартирных дома повреждено в Сызрани из-за атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1849 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9087 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов