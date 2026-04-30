Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение подавляющего большинства депутатов, выступающих против повышения нештрафуемого порога скорости.

"Подавляющее большинство депутатов, независимо от фракционной принадлежности, выступают против обсуждаемого предложения по изменению нештрафуемого порога", - написал Володин в четверг в своем канале в Мах.

Он считает, что нужно руководствоваться тем, что в настоящее время нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. К тому же этот вопрос ранее обсуждался и автолюбителями, напомнил он, и в то время депутаты со своей стороны высказали позицию, что неправильно будет принимать такое решение, с чем согласились в правительстве, одно из министерств которого инициировало это предложение.

В связи с этим Володин считает недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана.

"Что касается технических возможностей, они будут повышаться. Но возникает вопрос: стоит ли идти по этому пути? Мы считаем, не нужно", - написал также Володин.